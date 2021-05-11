ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, Fransız Donanması'na ait 'Commandant Birot' isimli savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 07.00'de giriş yapan, Fransız Donanması'na ait, F796 borda numaralı 'Commandant Birot' isimli savaş gemisi, saat 08.15'te Çanakkale önlerine ulaştı. Marmara Denizi'ne doğru yol alan Fransız savaş gemisine, güvenlik gerekçesiyle 2 Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... FRANSIZ SAVAŞ GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ - Son Dakika