Fransız savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Fransız Deniz Kuvvetlerine ait F796 borda numaralı 'Commandant Birot' isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Saat 07: 00 sıralarında Ege Denizi'nden boğaza giren Fransız Deniz Kuvvetlerine ait F796 borda numaralı 'Commandant Birot' isimli savaş gemisi, saat 08: 20'da Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' yazısı önünden ilerleyen savaş gemisi boğazın manevra noktası en güç noktası olan Nara Burnu'nu da dönerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

36 millik boğaz geçişini tamamlamak üzere olan gemiye, Sahil Güvenlik Botu refakat ediyor. - ÇANAKKALE