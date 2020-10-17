Fransız savcı, başı kesilerek öldürülen öğretmenin ve saldırganın kimliğini açıkladı - Son Dakika

Fransız savcı, başı kesilerek öldürülen öğretmenin ve saldırganın kimliğini açıkladı

17.10.2020 17:52
Fransız savcı, başı kesilerek öldürülen öğretmenin ve saldırganın kimliğini açıkladı, System.String[]

Fransa Terör Savcısı Jean-François Ricard, dün bir öğretmenin öldürülmesi ile sonuçlanan saldırıya ilişkin açıklamasında, saldırganın 18 yaşında ve Moskova doğumlu Çeçen asıllı bir Rus olduğunu dile getirdi.

Fransa Terör Savcısı Jean-François Ricard, dün bir öğretmenin öldürülmesi ile sonuçlanan saldırıya ilişkin açıklamasında, saldırganın 18 yaşında ve Moskova doğumlu Çeçen asıllı bir Rus olduğunu dile getirdi.

Fransa'nın Conflans-Sainte-Honorine kentinde dün yaşanan terör saldırısı hakkında detayları Terör Savcısı Jean-François Ricard düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı. Jean François Ricard, saldırganın 18 yaşında ve Moskova doğumlu Çeçen asıllı bir Rus olduğunu dile getirdi. Savcı Ricard sığınmacı olarak Fransa'da bulunan saldırganın saldırı günü saatler öncesinde saldırı mesajını hazırladığı ve öğretmenin fotoğrafını edinerek saldırıyı planladığını ifade etti. Üvey kız kardeşinin Suriye'de DEAŞ terör örgütüne katıldığını aktaran Jean François Ricard uluslararası arama listesinde bulunduğu öğrenilen saldırganın 9 kurşun sıkılarak öldürüldüğünü bildirdi.

Savcı, okuldan eve dönen öğretmeni önce birçok yerinden bıçaklayıp ardından kafasını kesen saldırganın saldırı sonrası Twitter hesabından kestiği başın fotoğrafını ve terör içerikli mesaj paylaştığını belirtti.

Tarih öğretmeni olduğu öğrenilen 47 yaşındaki kurbanın sınıfta Hz. Muhammed'i aşağılayan Charlie Hebdo karikatürü gösterdiği ve bazı öğrenci ebeveynleri tarafından bu sebeple şikayet edildiği biliniyor.

Karikatürü göstermeden önce Müslüman öğrencilerin el kaldırmasını istediği bildirilen öğretmenin daha sonra o öğrencilerin sınıftan çıkmasını istediği, karikatürü Müslüman çocukların çıkmasından sonra gösterdiği iddia edilmişti. İddiaların bir kız öğrencinin tanıklığı ile şikayete dönüşmesi sonrası öğretmen savunmasında öğrencilerine "Müslüman olarak hassasiyeti olan öğrenciler bakmasın" dediğini ifade etmişti.

Öte yandan, öğretmeni şikayet eden ailelerin de saldırı sonrası sorguya çekildiği öğrenilirken, teröristin yakınlarının da gözaltına alındığı bildirildi. - PARİS

Savcı, Terör, Atama, Jean, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fransız savcı, başı kesilerek öldürülen öğretmenin ve saldırganın kimliğini açıkladı - Son Dakika

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