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Fransız seçimlerinde cemaatçilik tartışması: 'Erdoğan'ın partisi seçimlere katılmamalı'
6 saat önce
Fransa'da 2020 yılında düzenlenecek yerel seçimler yaklaşırken cemaatçilik tartışmaları ülke gündemine taşındı. Fransız-Türk topluluğu tarafından kurulan Eşitlik ve Adalet Partisi (PEJ) de tartışmalara konu oldu
Fransa'da 2020 yılında düzenlenecek yerel seçimler yaklaşırken cemaatçilik tartışmaları ülke gündemine taşındı. Eşitlik ve Adalet Partisi (PEJ) de Fransız-Türk topluluğunu temsil ettiği gerekçesiyle tartışmalara konu oldu.
Cumhuriyetçiler Partisi (Les Republicains) Senatörü Bruno Retailleu tarafından Senato'ya sunulan yasa tasarısında toplumun sadece bir kesimini temsil eden "cemaatçi partiler"in seçimlere katılamaması teklif edildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 07:41
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