Son Dakika Haberleri: Fransız seçimlerinde cemaatçilik tartışması: 'Erdoğan'ın partisi seçimlere katılmamalı'
Son Dakika Dünya Fransız seçimlerinde cemaatçilik tartışması: 'Erdoğan'ın partisi seçimlere katılmamalı' - Son Dakika Dünya

Fransız seçimlerinde cemaatçilik tartışması: 'Erdoğan'ın partisi seçimlere katılmamalı'

6 saat önce

Fransa'da 2020 yılında düzenlenecek yerel seçimler yaklaşırken cemaatçilik tartışmaları ülke gündemine taşındı. Fransız-Türk topluluğu tarafından kurulan Eşitlik ve Adalet Partisi (PEJ) de tartışmalara konu oldu

Fransız seçimlerinde cemaatçilik tartışması: 'Erdoğan'ın partisi seçimlere katılmamalı', System.String[]

Fransa'da 2020 yılında düzenlenecek yerel seçimler yaklaşırken cemaatçilik tartışmaları ülke gündemine taşındı. Eşitlik ve Adalet Partisi (PEJ) de Fransız-Türk topluluğunu temsil ettiği gerekçesiyle tartışmalara konu oldu.


Cumhuriyetçiler Partisi (Les Republicains) Senatörü Bruno Retailleu tarafından Senato'ya sunulan yasa tasarısında toplumun sadece bir kesimini temsil eden "cemaatçi partiler"in seçimlere katılamaması teklif edildi.

Euronews.com'da Görüntüle

Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 07:41 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand: Türkiye'de Fars diline ilgi, İran'dan daha fazla
Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'nin NATO üyesi olarak dışlandığını itiraf etti Meksika'da bir çiftlik ile yakınındaki çukurda 14 ceset bulundu Sosyal medyada alay konusu oldu! Trump'tan montajlı Rocky paylaşımı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 02:25:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransız seçimlerinde cemaatçilik tartışması: 'Erdoğan'ın partisi seçimlere katılmamalı'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]