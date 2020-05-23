Fransız şeften Ramazan Bayramı?na özel evde şeker tarifi - Son Dakika

Fransız şeften Ramazan Bayramı?na özel evde şeker tarifi

Evde şeker ve çikolata yapmak için pratik tarifRamazan Bayramı'na özel şeker ve çikolata tarifiGökçe KARAKÖSE, Ömer HASAR / İSTANBUL, - Koronavirüs salgını nedeniyle bu bayram buruk geçecek.

Fransız şeften Ramazan Bayramı?na özel evde şeker tarifi, System.String[]

Evde şeker ve çikolata yapmak için pratik tarif

Ramazan Bayramı'na özel şeker ve çikolata tarifi

Gökçe KARAKÖSE, Ömer HASAR/ İSTANBUL, - Koronavirüs salgını nedeniyle bu bayram buruk geçecek. Aile büyükleri ziyaret edilemeyecek, el öpülemeyecek. Hal böyle olunca yeni alışkanlıklar da beraberinde geldi. Bayram denilince akla ilk gelen tatlı, şeker ve çikolatadan mahrum kalmamak için Fransız şef Franck Bruwier, evde kendi şeker ve çikolatasını yapmak isteyenlere pratik tarifler verdi.

Ramazan Bayramı akıllara rengarenk şekerler ve çikolataları getiriyor. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs bayram alışkanlıklarında da değişikliklere sebep oldu. Kimi insanlar geleneği bozmamak için ikramlık şekerlemeler alırken, kimisi de bu şekerlemeleri evde yapmanın yolunu araştırıyor. Marketlerde, kuruyemişçilerde, pazarlarda satılan ve herkesin elleriyle seçip poşetlere doldurduğu şekerlerin risk olduğunu düşünenler için İstinye Üniversitesi Gastronomi Bölümü'nde baş şef olarak eğitim veren ünlü Fransız şef Franck Bruwier, evde yapılabilecek ve son derece kolay çikolata ve şeker tariflerini paylaştı.

Ünlü şef Bruwier, 'Bayram için evde çikolata yapmak kolay. Herkese iyi bayramlar' diyerek, Demirören Haber Ajansı için çilekli, kirazlı, domatesli karamel ve kayısı, üzüm, ceviz ile susamdan oluşan çikolata yaptı.

İSTENİLEN HER MALZEME İLE PRATİK KARAMEL TARİFİ

Şef Bruwier; çilek, kiraz, domates, badem, ceviz veya istenilen her malzemenin içinde yer alabileceği karamel tarifi verdi. Bu basit ve meyvelerden de faydalanılarak yapılan şekerlemenin reçetesi şu şekilde:

'200 gram şekerin içine 100 gram su eklenerek; altın rengine gelene kadar pişiriliyor. Daha sonra kullanılmak istenilen malzemeler tek tek, bir kürdan yardımıyla ya da saplarından tutularak karamelin içine ardından da susama batırılarak servis edilebilir?

MEYVE VE KURUYEMİŞ ZENGİNİ ÇİKOLATA TARİFİ

Tatlı ihtiyacını karşılamak için en sık tercih edilen çikolata için ise, şefin tarifi şöyle:

'200 gram bitter çikolata; 20 gram kayısı ve üzüm, 20 gram fındık, ceviz, badem ve susam kullanarak meyve ve kuruyemiş zengini çikolata yapabiliriz. Bunun için çikolatayı kısık ateşte yavaşça eritiyoruz. Ardından pişirme kağıdının üzerine döküp üzerine kullanmak istediğimiz malzemeleri keserek ekliyoruz. Buzdolabında bu çikolatanın 20 dakika kadar donmasını bekliyoruz. Donmuş çikolatayı elimizle ya da kaşık yardımıyla kırıp, servis edebiliriz?


Ramazan Bayramı, Koronavirüs, Şef, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 01:15 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fransız şeften Ramazan Bayramı?na özel evde şeker tarifi - Son Dakika

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