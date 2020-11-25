Fransız Senatosu, sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni" tanıdı - Son Dakika

Fransız Senatosu, sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni" tanıdı

25.11.2020 23:31
Fransız Senatosu, sözde

Fransız Senatosunda, sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni" tanıyan karar onaylandı.

Fransız Senatosunda, sözde " Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni" tanıyan karar onaylandı.

Senatoda sembolik değere sahip karar, 1 "hayır" oyuna karşı 305 "evet" oyuyla kabul edildi. 30 Senatör ise "çekimser" oy kullandı.

Kararda, Fransa'nın Ermenilere insani yardımda bulunması ve Dağlık Karabağ'da işlenen "savaş suçlarına" ilişkin uluslararası soruşturma açılmasını talep etmesi gerektiği belirtildi.

Ermenilere ait dini ve kültürel mirasın koruması gerektiği ifade edilen kararda, Dağlık Karabağ'da yerlerinden edilenlerin evlerine geri dönebilmesine yardım edilmesi gerektiği kaydedildi.

Kararda, Fransız hükümetine sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni" tanıma çağrısında da bulunuldu.

Sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni" tanıyan karar kabul edildi ancak Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasında, Dağlık Karabağ'ın statüsünü belirten unsur bulunmuyor.

Fransa, Ermenistan'a destek vermekle eleştiriliyor

Ayrıca Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Dağlık Karabağ, Azerbaycan toprağı olarak kabul ediliyor.

Fransa, AGİT Minsk Grubu Eş Başkanı ülkelerden biri olarak Dağlık Karabağ sorununda tarafsızlığını yitirmekle ve Ermenistan'a destek vermekle eleştiriliyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransız Senatosu, sözde 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni' tanıdı - Son Dakika


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