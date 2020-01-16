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Fransız seyahat dergisinden turistlere uyarı: İstanbul'da dikkat edilmesi gereken 5 tuzak
7 saat önce
Fransız seyahat dergisi GEO, İstanbul'u ziyaret edecek turistler için bir uyarı yazısı yayımladı. "İstanbul'da tatilde kaçınmanız gereken 5 tuzak" başlıklı yazıda, kenti ziyaret edeceklerin dikkat etmesi gereken noktalar beş maddede ele alınıyor.
Fransız seyahat dergisi GEO, İstanbul'u ziyaret edecek turistler için bir uyarı yazısı yayımladı. "İstanbul'da tatilde kaçınmanız gereken 5 tuzak" başlıklı yazıda kenti ziyaret edeceklerin dikkat etmesi gereken noktalar beş maddede ele alınıyor. Dergi iki kıta arasında yer alan kentin güzelliklerinden ve tarihi dokusundan bahsederek başladığı yazıya "taksicilere dikkat edin" bölümüyle devam ediyor.
İşte Fransız derginin turistler için uyarıları ve tavsiyeleri Açıklaması
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:11
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