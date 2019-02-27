Fransız Şirket 'Sporcu Başörtüsü'nün Satışını İptal Etti

FRANSIZ şirket, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ürünün Fransa
'da satılmayacağını açıkladı. 'Running Hijab' adı altında başörtülü sporcular için üretilen ürünün satışa sunulması başta Türkiye
ve Müslüman düşmanı Fransız milletvekili Valerie Boyer gibi çok sayıda önemli isimden tepki gördü. Decathlon'u, İslami modaya dönüşmekle suçlayan Boyer, ünlü markayı boykot edeceğini duyurdu.
Sosyalist Partisi grup Başkanı Valerie Ribault sosyal paylaşım sitesi üzerinde yaptığı açıklamada, Fransızları ünlü markayı boykot etmeye çağırırken, 'Ayağa Kalk Fransa' lideri Nicolas Dupont-Aignan ise televizyon kanalına yaptığı konuşmada, "İki kızım var ve kadınların toplumdaki yerinin Suudi Arabistan
'daki gibi gerilediği bir ülkede yaşamalarını istemiyorum" ifadelerini kullandı.