Son Dakika Haberleri: Fransız siyaset programında görülmemiş tartışma: Pis hain, aşağılık şerefsiz!

Fransız siyaset programında görülmemiş tartışma: Pis hain, aşağılık şerefsiz!

1 saat önce

Avrupa Parlamentosu seçimleri için televizyon programına katılan iki Fransız siyasetçisi arasında çıkan tartışmada sarf edilen hakaretler seçim sonuçları kadar ülke gündemine oturdu.

Fransız siyaset programında görülmemiş tartışma: Pis hain, aşağılık şerefsiz!, System.String[]
Avrupa Parlamentosu seçimleri için televizyon programına katılan iki Fransız siyasetçisi arasında çıkan tartışmada sarf edilen hakaretler seçim sonuçları kadar ülke gündemine oturdu.

Seçim sonuçlarını yorumlamak için ülkenin önde gelen partilerinin temsilcileri TF1 kanalının siyaset programına katıldı. Ancak programın başında, aşırı sağcı Ulusal Birlik partisinin milletvekili Gilbert Collard, uzun yıllar Yeşiller partisinden Avrupa parlamenterliği yapmış Daniel Cohn-Bendit'in uzman konuk olarak katılmasına tepki gösterdi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:38 
Avrupa, Siyaset, Dünya
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