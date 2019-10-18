Son Dakika Haberleri: Fransız siyasetçiye göre Suriye'de harekatın durması, ABD'li seçmene yönelik 'sinema'
Son Dakika Dünya Fransız siyasetçiye göre Suriye'de harekatın durması, ABD'li seçmene yönelik 'sinema'

Fransız siyasetçiye göre Suriye'de harekatın durması, ABD'li seçmene yönelik 'sinema'

37 dakika önce

Fransa’da merkez sağda yer alan Bağımsız ve Demokratlar Birliği (UDI) lideri Jean-Christophe Lagarde, Ankara ve Washington arasında Suriye’de operasyonlara ara verilmesini öngören anlaşmayı, “Amerikan seçmenlerine yönelik sinema” olarak değerlendirdi.

Fransız siyasetçiye göre Suriye'de harekatın durması, ABD'li seçmene yönelik 'sinema', System.String[]

Fransa'da merkez sağda yer alan Bağımsız ve Demokratlar Birliği (UDI) lideri Jean-Christophe Lagarde, Ankara ve Washington arasında Suriye'de operasyonlara ara verilmesini öngören anlaşmayı, "Amerikan seçimlerine yönelik sinema" olarak değerlendirdi.


Meclis'te Fransız-Kürt dostluk grubu kuran siyasetçi, konu ile ilgili basına yaptığı açıklamada, "Sizinle bahse girerim ki, (Türkiye) orada Kıbrıs'ta olduğu gibi 50 yıl kalır." dedi.

Euronews.com'da Görüntüle

Ankara, Fransa, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:27 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör örgütü YPG'nin Resulayn'daki MOBESE merkezi basıldı
16 günlük Suriyeli bebeğin ölümüne soruşturma başlatıldı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki çatışmaların devam ettiği iddialarını yalanladı Suriye'ye Polis Özel Harekat takviyesi yapıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 15:04:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransız siyasetçiye göre Suriye'de harekatın durması, ABD'li seçmene yönelik 'sinema'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]