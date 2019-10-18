Fransız siyasetçiye göre Suriye'de harekatın durması, ABD'li seçmene yönelik 'sinema'
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Fransa’da merkez sağda yer alan Bağımsız ve Demokratlar Birliği (UDI) lideri Jean-Christophe Lagarde, Ankara ve Washington arasında Suriye’de operasyonlara ara verilmesini öngören anlaşmayı, “Amerikan seçmenlerine yönelik sinema” olarak değerlendirdi.
Fransa'da merkez sağda yer alan Bağımsız ve Demokratlar Birliği (UDI) lideri Jean-Christophe Lagarde, Ankara ve Washington arasında Suriye'de operasyonlara ara verilmesini öngören anlaşmayı, "Amerikan seçimlerine yönelik sinema" olarak değerlendirdi.
Meclis'te Fransız-Kürt dostluk grubu kuran siyasetçi, konu ile ilgili basına yaptığı açıklamada, "Sizinle bahse girerim ki, (Türkiye) orada Kıbrıs'ta olduğu gibi 50 yıl kalır." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:27
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