Fransız sokak sanatçısı, cumhurbaşkanı adaylarını en karşıt halleriyle resmetti - Son Dakika
Üye Girişi

Fransız sokak sanatçısı, cumhurbaşkanı adaylarını en karşıt halleriyle resmetti

10.04.2022 22:43

Fransız sokak sanatçısı Jaeraymie, yarın düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminde yarışacak birçok adayı, en karşıt halleriyle resmederek afişler hazırladı.

Fransız sokak sanatçısı Jaeraymie, yarın düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminde yarışacak birçok adayı, en karşıt halleriyle resmederek afişler hazırladı.

Jaeraymie, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u plastik mermi nedeniyle gözünden yaralanan sarı yelekli eylemci, aşırı sağcı Marine Le Pen'i başörtülü, sağcı Valerie Pecresse'i ve "ırkçı" görüşleriyle bilinen aşırı sağcı Eric Zemmour'u sakallı ve takkelli şekilde resimlerini çizdi.

Fransız basınına yaptığı açıklamada, bu projenin amacının bazı gruplara ayrımcılık yapan siyasetçilerin resmini yapmak olduğunu ifade eden Jaeraymie, seçim kampanyası döneminde adayların sözlerini yumuşatma eğiliminde olduğunu, bu afişlerin insanlara adayların taahhüt ettikleri üzerinde düşünme imkanı verdiğini söyledi.

Jaeraymie, sarı yeleklilerin gösterilerinde çok sayıda kişinin polis şiddeti mağduru olduğunu, bu nedenle Macron'u gözü şişmiş ve yaralı bir sarı yelekli eylemci şeklinde resmettiğini söyledi.

Sanatçı, " Marine Le Pen'in Müslüman olarak temsil edilmesi Müslümanlara farklı bakmamızı sağlıyor. (Resimdeki) Kişi gerçek Marine Le Pen değil, kurgulanmış Marine Le Pen ve İslam'ı seçmeye karar verdi." dedi.

Fransız sokak sanatçısı, cumhurbaşkanı adaylarını en karşıt halleriyle resmetti
Fransız sokak sanatçısı, cumhurbaşkanı adaylarını en karşıt halleriyle resmetti
Fransız sokak sanatçısı, cumhurbaşkanı adaylarını en karşıt halleriyle resmetti

YORUMLAR
500
Fransa'da seçim heyecanı yaşanıyor! Macron ve Le Pen ikinci tura kaldı Fransa'da seçim heyecanı yaşanıyor! Macron ve Le Pen ikinci tura kaldı Le Pen: 'Fransa'yı 5 yıl içinde düzene sokacağım' Le Pen: 'Fransa'yı 5 yıl içinde düzene sokacağım'

Emmanuel Macron, Marine Le Pen, cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransız sokak sanatçısı, cumhurbaşkanı adaylarını en karşıt halleriyle resmetti - Son Dakika


Son Dakika
22:53 AK Parti önerge verecek: Ankara'da ulaşım zammı öğrenciler için geri çekilsin
22:31 Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etti
22:31 Fenerbahçe adına derbinin en sıkıcı haberi! İrfan Can Kahveci gelecek hafta olmayacak
22:23 80 yaşındaki kadın 50 TL'lik alışveriş yapmadığı için araçtan zorla indirildi!
21:47 Derbide Başkan Ali Koç yok! Maça gelmemek için ilginç bir sebebi var
21:44 Kadıköy'de golden sonra ağlamamak için kendini zor tuttu!
21:18 Fenerbahçe'den derslik organizasyon! İşte derbinin ilk golü
21:11 Fransa'da seçim heyecanı yaşanıyor! Macron ve Le Pen ikinci tura kaldı
20:58 Şampiyonluk yarışındaki Manchester City ile Liverpool'un maçı nefes kesti
20:30 Fenerbahçe tribünlerinde çarpıcı Messi pankartı açıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 22:59:39. #1.12#
SON DAKİKA: Fransız sokak sanatçısı, cumhurbaşkanı adaylarını en karşıt halleriyle resmetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement