FRANSIZ SPORCU, 600 METREDEN YARASA KANAT ATLAYIŞI YAPTI YENİDEN - Son Dakika
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FRANSIZ SPORCU, 600 METREDEN YARASA KANAT ATLAYIŞI YAPTI YENİDEN

04.07.2022 17:26

Kemaliye ilçesinde devam eden Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri kapsamında Avustralyalı Cameron Tracey Smith ile Ryan Granny ve Fransız Jullien Millot, basejump olarak bilinen serbest atlayış gerçekleştirdi.

Kemaliye ilçesinde devam eden Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri kapsamında Avustralyalı Cameron Tracey Smith ile Ryan Granny ve Fransız Jullien Millot, basejump olarak bilinen serbest atlayış gerçekleştirdi. 600 metre yüksekliğindeki platformdan kendilerini boşluğa bırakan 3 sporcu bir süre havada süzüldü. Daha sonra Fırat Nehri kenarına inişe geçen sporculardan Cameron Tracey Smith, Türk Bayrağı açtı. Kemaliye ilçesi semalarında bir süre uçan sporcu daha sonra başarılı bir şekilde inişini tamamladı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FRANSIZ SPORCU, 600 METREDEN YARASA KANAT ATLAYIŞI YAPTI YENİDEN - Son Dakika

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SON DAKİKA: FRANSIZ SPORCU, 600 METREDEN YARASA KANAT ATLAYIŞI YAPTI YENİDEN - Son Dakika
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