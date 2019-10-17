Son Dakika Haberleri: Fransız sporcu, Türk bayrağıyla atlayış yaptı
Son Dakika Spor Fransız sporcu, Türk bayrağıyla atlayış yaptı

Fransız sporcu, Türk bayrağıyla atlayış yaptı

23 dakika önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 20'ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'ne katılan "Uçan Fransızlar" (Flying Frenchies) grubunun bir üyesi, Türk bayrağıyla wingsuit (yarasa adam uçuşu) gösterisi yaptı.

Fransız sporcu, Türk bayrağıyla atlayış yaptı, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 20'ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'ne katılan "Uçan Fransızlar" (Flying Frenchies) grubunun bir üyesi, Türk bayrağıyla wingsuit (yarasa adam uçuşu) gösterisi yaptı.

Ölüdeniz'de gerçekleştirilen festivale ekip olarak katılan "Uçan Fransızlar" grubu, adrenalin yüklü ilginç akrobasi gösterileri sergiledi. Babadağ'ın bin 700 metre rakımlı pistinden yamaç paraşütüyle tandem (ikili) uçuş yapan Fransız sporculardan biri, özel olarak geliştirilmiş wingsuit elbisesine bağlı Türk bayrağıyla atladı. Hızla havada süzülen sporcu, paraşütünü açarak Belcekız Plajı'na indi.

İki grup üyesi ise yamaç paraşütlerine bağladıkları iple yan yana uçuş gerçekleştirdi. Uçuş sırasında 20 yaşındaki Pablo Signoret, ipin üzerine çıkarak yürümeye çalıştı. Signoret, bir süre ipin üzerinde yürüdükten sonra serbest atlayış gerçekleştirdi.

Grubun gökyüzündeki gösterileri kameralara da yansıdı.

Tuğlu: "Türk-Fransız dostluğunu belgelediler"

Festival koordinatörü Kadri Tuğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğe birçok yeni sporcunun katıldığını, çok iyi ekstrem gösteri ekipleri bulunduğunu söyledi.

"Uçan Fransızlar" ekibinin 16 kişiden oluştuğunu ve dünyada ilk kez Fethiye'de denedikleri gösteriler bulunduğunu belirten Tuğlu, "Paraşütten bungee jumping, uçuş sırasında ip üzerinde yürüme gibi ekstrem atlayışlar deniyorlar. Ekipten wingsuit pilotu, elbisesine bağladığı Türk bayrağıyla atlayış yaptı. Türk-Fransız dostluğunu belgelediler. Dünya yamaç paraşütü akrobasi sıralamasındaki ilk 100 pilotun 80'i festivalde yer alıyor. Burası artık hava oyunlarının er meydanı oldu." ifadelerini kullandı.

Ölüdeniz, Fethiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:18 Kaynak: AA
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