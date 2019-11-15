Son Dakika Haberleri: Fransız sporculardan nefes kesen wingsuit uçuşu: Saatte 385 kilometre hıza ulaştılar
Son Dakika Dünya Fransız sporculardan nefes kesen wingsuit uçuşu: Saatte 385 kilometre hıza ulaştılar - Son Dakika Dünya

Fransız sporculardan nefes kesen wingsuit uçuşu: Saatte 385 kilometre hıza ulaştılar

6 saat önce

Çin'in Hunan bölgesinde adrenalin tutkunu 2 Fransız sporcu Wingsuit uçuşu için kendilerini gökyüzünden aşağı bıraktı.

Fransız sporculardan nefes kesen wingsuit uçuşu: Saatte 385 kilometre hıza ulaştılar, System.String[]

Çin'in Hunan bölgesinde adrenalin tutkunu 2 Fransız sporcu Wingsuit uçuşu için kendilerini gökyüzünden aşağı bıraktı. View on euronews

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:57 
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