Fransız tarihçi Duclert'e göre Fransa, Ruanda soykırımı sırasında izlediği siyaset nedeniyle özür dilemeli - Son Dakika

Fransız tarihçi Duclert'e göre Fransa, Ruanda soykırımı sırasında izlediği siyaset nedeniyle özür dilemeli

07.04.2021 23:39
Fransız tarihçi Duclert'e göre Fransa, Ruanda soykırımı sırasında izlediği siyaset nedeniyle özür dilemeli, System.String[]

? Fransız tarihçi ve Ruanda soykırımına ilişkin araştırma yapmak üzere kurulan komisyonun Başkanı Vincent Duclert, Fransa'nın Ruanda soykırımı sırasında büyük şiddet içeren ve sömürge üstünlüğüne dayalı siyaseti nedeniyle özür dilemesi gerektiğini söyledi.

? Fransız tarihçi ve Ruanda soykırımına ilişkin araştırma yapmak üzere kurulan komisyonun Başkanı Vincent Duclert, Fransa'nın Ruanda soykırımı sırasında büyük şiddet içeren ve sömürge üstünlüğüne dayalı siyaseti nedeniyle özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Duclert, Mediapart internet sitesine verdiği demeçte, dönemin Cumhurbaşkanı François Mitterrand'a ait arşivlerde Fransa'nın, soykırımda suç ortağı olduğuna dair bir bilgi olmadığını savundu. Ancak Fransa'nın soykırımda "ağır ve ezici sorumluluğu" olduğunu vurgulayan Duclert, "Fransa, uzun süre ırkçı katliamları teşvik eden rejimin yanında yer aldı. Fransa, bu rejimin en radikal unsurlarının soykırım hazırlıklarına karşı kör kaldı." ifadesini kullandı.

Duclert, Ulusal Meclis'in soykırıma ilişkin bir başka arşive erişim izni vermediğini belirtti.

"Şahsen, Fransa'nın Ruanda'da büyük şiddet içeren ve sömürge üstünlüğüne dayalı siyaseti nedeniyle özür dilemesi gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulunan Duclert, Ruandalıların Fransa'nın kendilerine yönelik "düşmanlıktan" çok zarar gördüğünü kaydetti.

Fransa'nın Ruanda soykırımındaki rolüne ilişkin araştırma yapmak üzere kurulan komisyonun hazırladığı rapor, 26 Mart'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sunulmuştu. Raporda, Fransa'nın soykırımda ağır sorumluluğunun bulunduğunu ancak suç ortağı olduğunu gösteren bir şey bulunmadığı ifade edilmişti.

Mitterand'a ait arşivler üzerinde çalışma yapan Fransa Ulusal Araştırma Merkezi (CNRS) Araştırma Direktörü ve Survie Derneğinin üyesi François Graner, daha önce yaptığı açıklamada,"Suç ortaklığından bahsetmek için 3 unsur olmalı. Bunlar, suçu işleyenlere destekte bulunmak, destek verilen kişilerin eylemlerini bilmek, işlenen suçta etki yaratmak. Arşivlerin ve belgelerinin tamamında bu 3 unsur bulunuyor. Fransa'nın, soykırımı yapanlara sağladığı destek suç ortaklığı olarak adlandırılabilir." ifadesini kullanmıştı.?

François Mitterrand, Vincent Duclert, cumhurbaşkanı, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransız tarihçi Duclert'e göre Fransa, Ruanda soykırımı sırasında izlediği siyaset nedeniyle özür dilemeli - Son Dakika


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