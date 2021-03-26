Fransız tarihçiler: "Fransa'nın Ruanda soykırımında ağır ve ezici sorumluğu var" - Son Dakika

Fransız tarihçilerden oluşan bir komisyon tarafından hazırlanan rapora göre, Fransa'nın 1994 tarihli Ruanda soykırımında, "hazırlıklara kör" kalarak "ağır ve ezici sorumluluğu" bulunuyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından 2 yıl önce Fransa'nın 1994 tarihli Ruanda soykırımındaki rolünü incelemek üzere bir araya getirilen araştırmacı grubunun hazırladığı rapor açıklandı. Fransa'nın Ruanda'da "ağır ve ezici sorumluluğu" olduğunu belirtilen raporda, " Paris, Ruanda'daki soykırımın hazırlıklarına kör kaldı" ifadeleri yer aldı. Yaklaşık 10 bin Fransız arşivini gözden geçiren Komisyon tarafında hazırlanan raporda, "Fransa, ırkçı katliamları teşvik eden bir rejime uzun zaman yatırım yaptı" denildi.

Komisyon Başkanı Vincent Duclert, "Fransa, o dönem Cumhurbaşkanı Juvenal Habyarimana'nın ırkçı rejimine ayak uydurdu" dedi.

"O ülkelerde bir soykırım yaşanması o kadar da önemli bir şey değil"

Tarihçiler, dönemin Fransa Başkanı Habyarimana ile "güçlü, kişisel ve doğrudan bir ilişkisi" bulunan o dönemin Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand'ın, 1990-1994 yılları arasında Ruanda'da Fransız politikasında merkezi bir rol oynadığını söyledi. Rapor, Mitterrand tarafından kararlaştırılan bir politikanın uygulanmasında "düzensiz idari uygulamaların, paralel iletişim zincirlerinin, emir komuta ve yasal prosedürlerin atlatıldığını, gözdağı eylemlerinin" olduğunu savundu.

Mitterrand, Le Figaro gazetesine 1998'de verdiği röportajda, "O ülkelerde bir soykırım yaşanması o kadar da önemli bir şey değil" demişti.

Öte yandan raporda, Fransa'nın Nisan ve Temmuz 1994 arasında gerçekleştirilen soykırımda "suç ortağı olduğuna dair bir gösterge olmadığını" vurgulandı.

Ruanda'da 1994'te Hutular, Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı. Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti. - PARİS