Son Dakika Haberleri: Fransız televizyonu M6, Türk futbolcuların asker selamını neden yayınlamadığını açıkladı
Son Dakika Dünya Fransız televizyonu M6, Türk futbolcuların asker selamını neden yayınlamadığını açıkladı

Fransız televizyonu M6, Türk futbolcuların asker selamını neden yayınlamadığını açıkladı

32 dakika önce

Türkiye ile Fransa arasında oynanan karşılaşmanın yayınını üstlenen Fransız kanalı M6, Türk futbolcuların Suriye harekatına destek için yaptığı asker selamını neden yayınlamadığını açıkladı

Fransız televizyonu M6, Türk futbolcuların asker selamını neden yayınlamadığını açıkladı, System.String[]

Türkiye ile Fransa arasında oynanan karşılaşmanın yayınını üstlenen Fransız kanalı M6, Türk futbolcuların asker selamını neden yayınlamadığını açıkladı.


Fransız spor gazetesi L'Equipe'e konuşan bir M6 yetkilisi, "Türkiye'nin golünden sonra asker selamı yapıldığı esnada golün tekrarının verildiğini" ifade etti. Maç sonunda ise Türk futbolcuların tribünlere yönelerek asker selamı yaptığı esnada, röportajlar olduğunu ve her zaman buna öncelik verildiği belirtildi.

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Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 07:12 
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