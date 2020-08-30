Fransız tenisçi Benoit Paire, koronavirüse yakalandı

Kovid-19 salgını sürecinde yapılan ilk grand slam turnuvası da olacak ABD Açık'taki karşılaşmalar, sağlık önlemlerinden dolayı seyircisiz oynanacak.

Tek erkeklerde dünya klasmanının 22 numarası Paire, geçen hafta katıldığı ABD'nin New York kentindeki Western Southern Açık'ın ilk turunda Borna Coric ile karşılaşmış ve midesindeki rahatsızlık nedeniyle maçtan çekilmişti.

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