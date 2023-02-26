Fransız top mermisinin yıkmadığı cami depremde yıkıldı - Son Dakika
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Fransız top mermisinin yıkmadığı cami depremde yıkıldı

26.02.2023 12:26

Kahramanmaraş'ta düşman işgali sırasında işgalci Fransızların top mermisi ile yıkmaya çalıştığı tarihi Şeyh Camii depremde yıkıldı.

Kahramanmaraş'ta düşman işgali sırasında işgalci Fransızların top mermisi ile yıkmaya çalıştığı tarihi Şeyh Camii depremde yıkıldı.
Milli Mücadele döneminde işgal edilen Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde Fransız askerleri tarafından Abarabaşı Kilisesi'nden atılan top mermisi, tarihi Şeyh Camii'nin minaresine isabet etti. Minarenin taşları arasına sıkışan patlamamış top mermisi 103 yıldır adeta minarede dururken, Fransızların yıkamadığı cami Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde tamamen yıkıldı.
Cami İmam Hatibi Mustafa Nar, "Tarihi Şeyh Camimiz. Yapımı tam olarak bilinmemekle beraber kitabesinde 230 yıl önce Osmanlı tarafından restore edildiği belirtiliyor. Biz de zaten şehrin kurtuluş günü 12 Şubat tarihinden önce tadilat nedeniyle camimizi kapatmıştık. Cuma cemaatimize son cuma olduğunu ifade etmiştik. Fransız'ın yıkamadığı camimizi maalesef depremde kaybettik. Özelliği ise minaresinde patlamamış top mermisi vardı. 1920 yılında bir ikindi vakti Abarabaşı Kilisesi'nden atılan top mermisi minareye çakılmış ve günümüze kadar kalıyor ve adeta istiklal madalyası gibi göğsünde duruyordu. Rabbim bir daha böyle acılar göstermesin. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ile camimizi yeniden inşa edeceğiz. Minareyi tekrar eski hale getirip mermimizi de eski yerine takacağız" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Cami, Yerel, Güncel, Son Dakika

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