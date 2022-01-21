Fransız TotalEnergies şirketi Myanmar'dan çekiliyor - Son Dakika

Fransız enerji şirketi TotalEnergies, "insan hakları ve hukuk devleti" bakımından durumun kötüleştiği Myanmar'dan çekileceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, askeri darbenin ardından Myanmar'da "insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün" kötüleştiği, dolayısıyla bu ülkeye pozitif katkı yapılamayacağı sonucuna varıldığı belirtildi.

TotalEnergies, 1992'den bu yana Yadana doğal gaz sahasının ortağı ve işletmecisi olduğu Myanmar'dan çekilme kararı aldığını, sözleşme koşulları gereği en geç 6 ayda ülkeden "maddi karşılık olmadan" çekileceğini bildirdi.

Anlaşmalar çerçevesinde TotalEnergies'nin haklarının mevcut ortaklar arasında paylaştırılacağı ifade edildi.

Le Monde gazetesinin 4 Mayıs 2021 tarihli özel haberinde TotalEnergies'in "Myanmar'da askeri yönetimi finanse ettiği" öne sürülmüştü.

Total'ın ortağı ve işletmecisi olduğu Yadana sahasından elde edilen milyonlarca dolarlık gelirin, askeri yönetimin kontrolündeki Myanmar Petrol ve Gaz İşletmesine (MOGE) gittiği ileri sürülmüştü.

Le Monde gazetesine konuşan bir şirket çalışanı, "Total'in, askeri yönetimi finanse etmeye son vermesini istiyoruz." ifadesini kullanmıştı.