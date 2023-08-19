Fransız turistler Konya'da darp edildi, şüpheliler tutuklandı - Son Dakika

Fransız turistler Konya'da darp edildi, şüpheliler tutuklandı

Fransız turistler Konya\'da darp edildi, şüpheliler tutuklandı
Son Güncelleme: 19.08.2023 12:50

Konya'nın Emirgazi ilçesinde çadırda kamp yapan Fransız turistleri darp ettikleri iddia edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Konya'nın Emirgazi ilçesinde çadırda kamp yapan Fransız turistleri darp ettikleri iddia edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

TÜRKİYE'NİN BİRÇOK YERİNİ GEZDİLER

Bisikletleri ile seyahate çıkan Fransız Gamila ve Quantu çifti, bir süre önce Türkiye'ye geldi. Türkiye'de birçok yeri gezen Fransız avukat ve mühendis çift, Kapadokya'ya gitmeden önce Karapınar ilçesi Kayacık Mahallesi'nde bir aile tarafından misafir edildi. Çift buradaki misafirperverlik karşısında çok mutlu olduklarını belirtti.

KALDIKLARI ÇADIRDA SALDIRIYA UĞRADILAR

Sabah bisikletleri ile Karapınar ilçesini gezen turistler, daha sonra Kapadokya'ya gitmek üzere yola çıktı. Akşam saatlerinde Emirgazi ilçesi sınırlarına ulaşan çift, akşam karanlığında yolculuğun tehlikeli olabileceği ihtimalini düşünerek ilçeye 2 kilometre mesafedeki Gazi Türbesi yanına çadır kurdu. Sabah saatlerinde seyahatlerine devam etmek için dinlenmeye çekilen turistlere iddiaya göre biri alkollü olduğu iddia edilen 2 kişi saldırdı. Turistleri darp eden şüpheliler, daha sonra olay yerinden kaçtı.

SALDIRGANLAR GÖZALTINA ALINDI

Fransız turistler Emirgazi Jandarma Komutanlığına giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine ekipler şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri tarafından tespit edilen şüpheliler, sabaha karşı evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Karapınar Adliyesinde mahkemeye çıkarılan E.P. ve T.Y. isimli şüpheliler, tutuklanarak Ereğli Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Kapadokya, Karapınar, Emirgazi, Konya, Turizm, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika Turizm Fransız turistler Konya'da darp edildi, şüpheliler tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
17:14 Resmi açıklama geldi! Al-Ahli, Merih Demiral'ı kadrosuna kattı
17:10 Resmi açıklama geldi! Al-Ahli, Merih Demiral'ı kadrosuna kattı
17:06 Tolga Sarıtaş ve Melisa Şenolsun'un başrolü paylaşacağı dizi iptal edildi
17:01 Tolga Sarıtaş ve Melisa Şenolsun'un başrolü paylaşacağı Kusursuz dizisi ikinci kez iptal edildi
16:54 Beşiktaş Futbolcusu Ajdin Hasic Sarajevo'ya Kiralandı
16:49 Beşiktaş, Ajdin Hasic'i Sarajevo'ya kiraladı
16:52 Garry Rodrigues, MKE Ankaragücü ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
16:48 Galatasaray ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Garry Rodrigues, MKE Ankaragücü'ne imza attı
16:11 İsmail Kartal onay verdi! Jesus'un getirdiği King satış listesinde
16:07 Jorge Jesus'un getirdiği King'e İsmail Kartal kapıyı gösterdi! Satış listesine konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2023 17:53:37. #1.12#
SON DAKİKA: Fransız turistler Konya'da darp edildi, şüpheliler tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement