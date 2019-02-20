Fransız Turizm Şirketi Clio, Suriye'ye Kültür Turlarına Başlıyor

Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın güvenlik uyarılarına ragmen Fransız turizm şirketi Clio, Nisan ayından itibaren Suriye'ye kültür turları düzenlemeye başlayacağını açıkladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın güvenlik uyarılarına ragmen Fransız turizm şirketlerinden Clio, Nisan ayından itibaren Suriye'ye kültür turları düzenlemeye başlayacağını açıkladı.



Avrupa genelinde faaliyet gösteren şirketten yapılan açıklamada, "Suriye yeniden turizme açılıyor ve biz de, Suriyeli dostlarımızın talebiyle, oraya yaptığımız gezileri yeniden başlatıyoruz" denildi.



İngiliz Daily Telegraph gazetesinin haberine göre Clio, 10 günlük turda turistleri otobüsle rejim kontrolündeki başkent Şam'a ve Lazkiye'ye götürmeyi planlıyor.



Gezi programında, Humus'un batısındaki Lübnan sınırında, zarar gördüğü ve güvenliği sağlanamadığı için uzun süredir kapalı tutulan, UNESCO korumasındaki antik kent Krak des Chevaliers de var.



Clio Başkan Yardımcısı Jean-Pierre Respaut, ilk tur için 20 kişilik kapasitenin dolduğunu, sonbaharda yapılması planlanan tur için de şimdiden 5 kişinin rezervasyon yaptırdığını söyledi.



Suriye turunun fiyatı kişi başı 3 bin euro, yani yaklaşık 18 bin TL.



Fransa: Terör saldırıları ve kaçırılma riski çok yüksek Fransa Dışişleri Bakanlığı ise resmi internet sitesinde, tüm vatandaşlarının Suriye'den çıkması ve kalanların da "terör saldırıları ve kaçırılma riskinin çok yüksek olduğu" bu ülkede çok dikkatli olmaları uyarısında bulunuyor.



Aynı zamanda Suriye'ye giriş yapan her vatandaşının dönüşte sorgulanacağı bilgisi de bakanlığın internet sitesinde yer alıyor.



Suriye'de kısa sürede iç savaşa dönüşen isyanın başlamasının üzerinden yaklaşık 8 yıl geçti.



Çeşitli gruplar arasındaki çatışmalar yer yer devam etse de, IŞİD'e karşı yürütülen savaş ülkenin güneydoğusundaki Baghrouz kasabasında küçük bir bölgede devam ediyor.



Suriye'de birçok şehir neredeyse tamamen yıkılmış durumda ve altyapı sorunları sürüyor.

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