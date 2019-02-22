Fransız Tütüncüler Kripto Para Satmaya Başladı

FRANSA merkezli Digital Service'in alt kuruluşu Digycode ve ulusal satış noktası (POS) hizmet sağlayıcısı Ingenico arasındaki işbirliğiyle Fransa
genelindeki 10 bin tütüncü kripto para birimi satmaya başladı. Söz
konusu işbirliği, ülke genelindeki anlaşmalı tütüncülerden şu an Bitcoin, Ethereum
, Litecoin, Ripple ve DASH'in satın alınabildiği, Bitcoin Cash ve Monero'nun da listeye ekleneceği belirtildi. Digycode'un, ağustos ayında piyasaya sürdüğü kripto para birimleri beklentilerin altında talep gördü. Ancak bu anlaşma ile şirketin, piyasanın yüzde 42'sine hakim olacağı iddia ediliyor.MAKBUZ TÜTÜNCÜDEN, PARA SİTEDEN
Devylx yazarkasası bulunan bütün tütün dükkanlarında kripto para birimi satışına imkan veren ve 11 Şubatta hizmete giren uygulama kapsamında müşteriler 20, 50 veya 200 euro değerinde makbuzlar satın alabilecek. Söz konusu makbuzlarla Digycode internet sitesinde istenilen kripto para birimi satın alınabilecek. Alınan kripto para birimleri de kullanıcının cüzdanına eklenecek.
Digital Service Baş Teknoloji Sorumlusu (CTO) Pierre Guy Bareges, konuyla ilgili "Halkın kripto para birimlerine olan erişimini demokratikleştirmeyi hedefliyoruz. Digycode'dan önce nakit parayla kripto para birimi satın almak, özellikle küçük kasabalarda ve kırsal alanlarda yaşıyorsanız, oldukça eziyetli bir deneyimdi" dedi.