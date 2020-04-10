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Fransız uçak gemisinde 50 denizcide koronavirüs tespit edildi
7 saat önce
Fransız Deniz Kuvvetleri'ne ait Charles-de-Gaulle adlı uçak gemisinde 50 denizcide koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
Fransız Deniz Kuvvetleri'ne ait Charles-de-Gaulle adlı uçak gemisinde 50 denizcide koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
Fransız medyası, Charles-de-Gaulle adlı uçak gemisinde 50 denizcide koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. 3 askerin helikopter ile hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
FRANSA'DA SON DURUM
Fransa'da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 117 bin 749'a; koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 12 bin 210'a yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 02:20 Kaynak: DHA
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