- Fransız uçakları Beyrut semalarına Lübnan bayrağı çizdi - Son Dakika

Fransa, Eylül 1921'de Büyük Lübnan Devleti'nin kurulduğunu ilan etmişti. Öte yandan Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen şiddetli patlamanın ardından bölgeye giden ilk siyasi lider olan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 3 hafta sonra yeniden Beyrut'u ziyaret ediyor.

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