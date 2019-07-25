Fransız 'uçan asker' flyboard ile Manş Denizi'ni geçerken suya düştü

Fransız 'uçan asker' Franky Zapata'nın flyboard ile Manş Denizi'ni geçme girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Fransa'dan İngiltere'ye ilk motorlu uçuşun 110'uncu yıl dönümünde kendi geliştirdiği flyboard ile yola çıkan Zapata, yakıt ikmali için hazırlanan tekneye inmeye çalışırken suya düştü. Fransız mucidin ekibinden yapılan açıklamaya göre, Zapata platformu ıskaladı ve yolculuğu yarıda kaldı.Başarılı olması durumunda, Franky Zapata'nın 20 dk içinde İngiltere sahillerine ulaşması bekleniyordu.