Son Dakika Haberleri: Fransız 'uçan asker' flyboard ile Manş Denizi'ni geçerken suya düştü
Son Dakika Dünya Haber

Fransız 'uçan asker' flyboard ile Manş Denizi'ni geçerken suya düştü

10 dakika önce

Fransız 'uçan asker' Franky Zapata'nın flyboard ile Manş Denizi'ni geçme girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.

Fransız 'uçan asker' Franky Zapata'nın flyboard ile Manş Denizi'ni geçme girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Fransa'dan İngiltere'ye ilk motorlu uçuşun 110'uncu yıl dönümünde kendi geliştirdiği flyboard ile yola çıkan Zapata, yakıt ikmali için hazırlanan tekneye inmeye çalışırken suya düştü.
Fransız 'uçan asker' flyboard ile Manş Denizi'ni geçerken suya düştü
Manş Denizi, İngiltere, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:43 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen oyuncu Metin Yıldız, olayın iç yüzünü anlattı Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği Diyarbakır'da asfalt eridi Boris Johnson kabinede kardeşine de yer verdi Emre Belözoğlu: Fenerbahçe'ye şampiyonluk için geri döndüm

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 17:53:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransız 'uçan asker' flyboard ile Manş Denizi'ni geçerken suya düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]