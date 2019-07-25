Fransız 'uçan asker' flyboard ile Manş Denizi'ni geçerken suya düştü
10 dakika önce
Fransız 'uçan asker' Franky Zapata'nın flyboard ile Manş Denizi'ni geçme girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.
Fransız 'uçan asker' Franky Zapata'nın flyboard ile Manş Denizi
'ni geçme girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Fransa
'dan İngiltere
'ye ilk motorlu uçuşun 110'uncu yıl dönümünde kendi geliştirdiği flyboard ile yola çıkan Zapata, yakıt ikmali için hazırlanan tekneye inmeye çalışırken suya düştü.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:43
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