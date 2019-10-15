Son Dakika Haberleri: Fransız üniversitenin Müslüman öğrencileri fişlediği ortaya çıktı
Son Dakika Dünya Fransız üniversitenin Müslüman öğrencileri fişlediği ortaya çıktı

Fransız üniversitenin Müslüman öğrencileri fişlediği ortaya çıktı

1 saat önce

Fransa'nın başkenti Paris yakınlarında bulunan Cergy-Pontoise Üniversitesi, öğretim görevlilerinden öğrencilerdeki 'radikalleşme belirtilerini' rapor etmelerini istedi

Fransız üniversitenin Müslüman öğrencileri fişlediği ortaya çıktı, System.String[]

Fransa'nın başkenti Paris yakınlarında bulunan Cergy-Pontoise Üniversitesi, öğretim görevlilerinden öğrencilerdeki 'radikalleşme belirtilerini' rapor etmelerini istedi. Dağıtılan formlarda, 'Namaz saatlerinde ve cuma günü devamsızlık yapıyor mu?', 'Başörtüsü veya cellabe giyiyor mu?', 'Domuz yemiyor mu?' gibi soruların da yer alması tepki topladı.


Üniversitenin profesörlerinden Clement Carbonnier, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda tüm öğretim görevlilerine gönderilen formun içeriğini açıklayarak, bundan utanç duyduğunu belirtti.

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Fransa, Paris, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:42 
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