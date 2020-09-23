Fransız ünlü oyuncu ve şarkıcı Juliette Greco yaşamını yitirdi - Son Dakika

Genç yaşta oyunculuğa başlayan Greco, varoluşçu düşünür ve yazar Jean Paul Sartre 'ın "sesinde milyonlarca şiir var" nitelemesiyle tanınıyordu.

Kılıçdaroğlu, CHP'deki "Atatürk" kriziyle ilgili ilk kez bu kadar net konuştu: Aynı kişiyi anlatıyorsunuz