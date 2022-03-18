Fransız Valneva şirketi, Kovid-19 aşısı için mayıs ayını gösterdi - Son Dakika
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Fransız Valneva şirketi, Kovid-19 aşısı için mayıs ayını gösterdi

18.03.2022 20:46
Fransız Valneva şirketi, Kovid-19 aşısı için mayıs ayını gösterdi

Fransa-Avusturya ortaklığıyla kurulan Valneva şirketi mayısta Kovid-19 aşısının hazır olabileceğini bildirdi.

Fransa- Avusturya ortaklığıyla kurulan Valneva şirketi mayısta Kovid-19 aşısının hazır olabileceğini bildirdi.

Kamu yayıncısı Franceinfo'ya katılan şirketin CEO'su Franck Grimaud, Avrupa İlaç Ajansında (EMA) nisan sonunda nihai onay alındığı taktirde Kovid-19 aşısının mayısta Avrupa kıtasına ilk dağıtımının yapılabileceğini belirtti.

Grimaud, aşının son aşamada olduğunu ve mRNA bazlı olmayan inaktif virüs teknolojisiyle geliştirildiğini ifade etti.

Aşının Kovid-19'a karşı şu ana dek hiç aşı olmamış kişilere uygulanabileceğini aktaran Grimaud, bu sayının halihazırda Fransa'da 3-4 milyon kişiye tekabül ettiğini kaydetti.

Grimaud, Valneva aşısının antikor bakımından mRNA bazlı Kovid-19 aşılarıyla aynı seviyede ve Delta ile Omicron varyantlarına karşı etkili olduğunu belirtti.

Valneva CEO'su aşıları hatırlatma dozu olarak da uygulamayı amaçladıklarını vurguladı.

Avrupa Birliği üyesi yaklaşık 20 ülkeden 60 milyon doz için anlaşan Valneva, Bahreyn ile karşılıklı imzaları attı. Şirket, Orta Doğu, Güneydoğu Asya ve Latin Amerika'da müzakerelere devam ediyor.

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Avusturya, Fransa, mRNA, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransız Valneva şirketi, Kovid-19 aşısı için mayıs ayını gösterdi - Son Dakika


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