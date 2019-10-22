Son Dakika Haberleri: Fransız ve Alman çiftçilerden eylem: Traktörlerini Avrupa Parlamentosu önüne çektiler
Son Dakika Dünya Fransız ve Alman çiftçilerden eylem: Traktörlerini Avrupa Parlamentosu önüne çektiler

Fransız ve Alman çiftçilerden eylem: Traktörlerini Avrupa Parlamentosu önüne çektiler

43 dakika önce

Fransız ve Alman çiftçiler Strazburg şehrindeki Avrupa Parlamentosu önünde protesto düzenledi.

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Fransız ve Alman çiftçiler Strazburg şehrindeki Avrupa Parlamentosu önünde protesto düzenledi. 500 kadar çiftçi sürdürülebilir ve doğaya zarar vermeyen tarım politikalarının güçlendirilmesini istedi.

Fransız ve Alman çiftçilerden eylem: Traktörlerini Avrupa Parlamentosu önüne çektiler

Strazburg, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 06:54 
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