Fransız ve Alman çiftçilerden eylem: Traktörlerini Avrupa Parlamentosu önüne çektiler
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Fransız ve Alman çiftçiler Strazburg şehrindeki Avrupa Parlamentosu önünde protesto düzenledi.
Fransız ve Alman çiftçiler Strazburg şehrindeki Avrupa Parlamentosu önünde protesto düzenledi. 500 kadar çiftçi sürdürülebilir ve doğaya zarar vermeyen tarım politikalarının güçlendirilmesini istedi.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 06:54
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