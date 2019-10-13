Son Dakika Haberleri: Fransız ve İngilizler bin yıl sonra tekrar 'kılıç çektiler'
Son Dakika Dünya Fransız ve İngilizler bin yıl sonra tekrar 'kılıç çektiler'

Fransız ve İngilizler bin yıl sonra tekrar 'kılıç çektiler'

40 dakika önce

Fransız ve İngiliz savaşçılar, 1066'da yapılan Hasting Muharebesini canlandırmak için tekrar karşı karşıya geldi.

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Fransız ve İngiliz savaşçılar, 1066'da yapılan Hasting Muharebesini canlandırmak için tekrar karşı karşıya geldi.

Fransız ve İngilizler bin yıl sonra tekrar 'kılıç çektiler'

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 07:46 
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