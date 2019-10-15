Fransız ve İngilizler bin yıl sonra tekrar 'kılıç çektiler'
55 dakika önce
Fransız ve İngiliz savaşçılar, 1066'da yapılan Hasting Muharebesini canlandırmak için tekrar karşı karşıya geldi.
Fransız ve İngiliz savaşçılar, 1066'da yapılan Hasting Muharebesini canlandırmak için tekrar karşı karşıya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:08
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