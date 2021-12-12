Fransız ve Iraklı yetkililer, Irak güçlerine Fransa'da eğitim verilmesini görüştü - Son Dakika

Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard, Irak'taki Terörle Mücadele Kurumu Başkanı Abdulvehhab es-Saidi ile Fransa'da Irak güçlerine eğitim verilmesi konusunu değerlendirdi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Bağdat'a gelen Burkhard, Terörle Mücadele Kurumu binasında Saidi ile bir araya geldi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, Burkhard ve Saidi arasındaki görüşmede, Terörle Mücadele Kurumu güçlerinin farklı alanlarda Fransa'da eğitilmesi konusu ele alındı.

Saidi görüşmede, Fransa'nın, terör örgütü DEAŞ'a yönelik mücadelesinde Irak güçlerine verdiği desteği övdü.

Burkhard ise Terörle Mücadele Kurumunun, istihbarat, taktik ve altyapı konusunda iyi bir noktaya geldiğini belirtti.

Irak Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Burkhard'ın ayrıca, Iraklı mevkidaşı Abdulemir Reşid Yarallah ile görüştüğü kaydedildi.

Yarallah görüşmede, Fransa'nın uçak, gemi ve silahlarla Irak güçlerine destek vererek 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanılmasında oynadığı "büyük role" övgüde bulundu.

Burkhard da ülkesinin, Irak ordusuna her türlü eğitim ve danışmanlık desteği vermeye devam edeceğini dile getirdi.