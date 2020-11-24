Fransız ve İspanyol basını, Türk İHA'larının başarısına dikkat çekti: Rus hava savunma sistemleri engel olamadı - Son Dakika

Fransız ve İspanyol basını, Türk İHA'larının başarısına dikkat çekti: Rus hava savunma sistemleri engel olamadı

24.11.2020 07:34

Fransız L'Opinion ve İspanyol gazetesi El Pais, sahada belirleyici güç olan Türk İHA'larının başarısını yazdı. Rus hava savunma sistemlerinin İHA'ları Suriye, Libya ve Karabağ'da engelleyemediği belirtilen haberlerde, Türkiye'nin elektronik harp konusunda çok ilerlediğine dikkat çekildi. İHA'ların düşmanın moralini bozmada çok iyi olduğu yazıldı.

Suriye'de terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlere ağır darbe vuran, Libya ve Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda da belirleyici güç olan Türk İHA'larının başarısı Fransa'nın yüksek tirajlı gazetelerinden L'Opinion'un dikkatini çekti. Gazete, konuyla ilgili bir analiz yayınladı.

"RUS HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ ENGELLEYEMEDİ"

Gazetenin haberinde, Rus hava savunma sistemlerinin İHA'ları Suriye, Libya ve Karabağ'da engelleyemediği belirtilerek, " Rusya'nın olağanüstü sistemleri var ancak Türklerelektronik harp konusunda çok ilerledi. Türk İHA'larını satın alan Ukraynalılar, Donbass'ı düşünerek bu durumu yakından takip ediyor" ifadelerine yer verildi.

"DÜŞMANIN MORALİNİ BOZMADA ÇOK İYİLER"

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden El Pais de İHA'ları manşetine taşıdı. Haberde Türk SİHA'larının, diğer insansız hava araçlarına göre maliyet ve etki açısından daha iyi olduğu belirten El Pais, "Yok ettikleri hedefleri kayıt altına alabildikleri için aynı zamanda güçlü bir propaganda silahına dönüşüyorlar. Düşmanın moralini bozmada çok etkililer" ifadelerini kullandı.

Fransız ve İspanyol basını, Türk İHA'larının başarısına dikkat çekti: Rus hava savunma sistemleri engel olamadı

Karabağ, Suriye, Türk, Rus, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fransız ve İspanyol basını, Türk İHA'larının başarısına dikkat çekti: Rus hava savunma sistemleri engel olamadı - Son Dakika Dünya


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