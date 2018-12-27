Son Dakika Haberleri: Fransız Vinci Gatwick Havalimanı'nın Çoğunluk Hissesini Satın Alıyor

Fransız Vinci Gatwick Havalimanı'nın Çoğunluk Hissesini Satın Alıyor

43 dakika önce

Fransız Vinci grubu, Birleşik Krallık'ın en büyük havalimanlarından Gatwick'in çoğunluk hisselerini 2.9 milyar sterline (3.66 milyar dolar) satın alacağını açıkladı.

Fransız Vinci Gatwick Havalimanı'nın Çoğunluk Hissesini Satın Alıyor, System.String[]
Fransız Vinci grubu, Birleşik Krallık'ın en büyük havalimanlarından Gatwick'in çoğunluk hisselerini 2.9 milyar sterline (3.66 milyar dolar) satın alacağını açıkladı.

Vinci'den yapılan açıklamaya göre, satışın Haziran ayında tamamlanmasıyla, Gatwick hisselerinin yüzde 50.01'i, 12 ülkede 46 havalimanı bulunan Fransız şirkete devredilecek.

Vinci açıklamasında, "Bu satın alma, bu büyüklükte ve kalitede bir havalimanının alımı için ender ele geçecek bir fırsat oluşturuyor" denildi.

Mart 2018'de sona eren yılda toplam 764 milyon sterlin gelir elde eden Gatwick havalimanını yılda 46 milyon yolcu kullanıyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:12 Kaynak: DHA

Birleşik Krallık, Ekonomi
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