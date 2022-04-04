Fransız yargıçtan özel izinle gelen gurbetçi taraftar, maçı eşiyle tribünde izledi - Son Dakika

FRANSA'nın başkenti Paris'te karıştığı kavga nedeniyle yargılandığı davada hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan gurbetçi Mustafa Likos (25), takımı Trabzonspor'un olası erken şampiyonluk kutlamalarına katılmak için yargıca yazdığı mektup sonrası özel izinle Trabzon'a geldi. Takımının Beşiktaş ile oynadığı maçı tribünde eşiyle izleyen Likos, "Hayalim gerçek oldu" dedi.

Paris'te inşaat firmasında çalışan Trabzonlu gurbetçi Mustafa Likos'a, 5 yıl önce karıştığı kavgaya ilişkin yargılandığı davada mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı koydu. Süper Lig'de lider olan takımı Trabzonspor'un, memleketi Trabzon'da olası erken şampiyonluk kutlamalarına katılamayacağı için üzülen Likos, davaya bakan yargıç Celine Martini'ye mektup yazdı. Likos mektubunda maçı tribünde izlemek ve kutlamalara katılmak istediğini belirtti. İçinde bordo mavili takıma ait görsellerin de yer aldığı talep mektubunu inceleyen yargıç, belirli tarihler arasında Mustafa Likos'un ülkesine gitmesine izin verdi. Trabzon'a gelen Likos, dün akşam oynanan ve 1-1 berabere sona eren Trabzonspor-Beşiktaş maçını tribünde eşi Aylin Likos ile birlikte heyecanla izledi.

'BURADA OLMAK BAŞKA BİR DUYGU'Hayalinin gerçek olduğunu belirten Mustafa Likos "Büyük gün geldi. Kazanmayı umut ediyoruz. Çok uzun bir yoldan çok büyük çabalarla buraya gelebildim. Her kaybettiğimiz hafta bizi şampiyonlukta bir hafta daha ileri atacak. Ne kadar erken galibiyeti alırsak o kadar erken şampiyonluğu yaşarız. Ben birkaç hafta daha buradayım. İstiyorum ki ben buradayken şampiyonluğu yaşayalım. O kutlamalara bende tanık olayım. Yoksa mayıs ayı için bir mektup daha yazmam gerekecek. Ama Trabzon'da çok güzel bir hava var. Sanki şampiyonluk maçı gibi bir atmosfer var. Burada olmak çok başka bir duygu. İnşallah yılların acısını bu sene çıkartacağız" diye konuştu.'EVDE İZLERKEN YERİNDE DURAMIYOR'

Eşi Aylin Likos ise, "Ben ilk defa maça geliyorum. Mustafa çok heyecanlı. Onun için Trabzonspor dediğinde akan sular duruyor. Bütün maçlarını heyecanla seyrediyor. Evde izlerken yerinde duramıyor. Burada olmak çok önemliydi onun için. Ben de çok heyecanlıyım. Umarım her şey çok güzel olur" dedi.