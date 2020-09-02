Fransız yazar ve rock müzisyeni Loulou Dedola, Bodrum'da konser verdi - Son Dakika

Fransız yazar ve rock müzisyeni Loulou Dedola, Bodrum'da konser verdi

Fransız yazar ve rock müzisyeni Loulou Dedola, Bodrum ilçesinde konser verdi.

Fransız yazar ve rock müzisyeni Loulou Dedola, Bodrum ilçesinde konser verdi. 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinlikleri kapsamında Bodrum Belediyesince düzenlenen ve Antik Tiyatro'da ressam ve yazar Bedri Baykam'ın sunumuyla başlayan gecede renkli görüntüler yaşandı. Fransız sanatçı Dedola, söylediği barış şarkılarıyla alkış aldı. Gecede sergilenen "Atatürk Kıyafetleri Defilesi" de izleyenlerin beğenisini topladı. Konseri aralarında Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da olduğu pandemi tedbirleri sebebiyle davet edilen sınırlı sayıdaki kişi ilgiyle izledi.

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