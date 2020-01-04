Fransız yazara 30 yıl sonra pedofili soruşturması - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fransız yazara 30 yıl sonra pedofili soruşturması - Son Dakika

Fransız yazara 30 yıl sonra pedofili soruşturması

6 saat önce

Fransız yazar Gabriel Matzneff'e pedofili soruşturması açıldı.

Fransız yazara 30 yıl sonra pedofili soruşturması, System.String[]

Fransız yazar Gabriel Matzneff'e pedofili soruşturması açıldı. Vanessa Springora isimli kadın yazarın otobiyografik kitabında, 14 yaşındayken Matzneff ile ilişki yaşadığını yazması üzerine Paris savcılığı pedofili soruşturması başlattı.


Springora'nın "Rıza" aldı otobiyografik kitabının çıkmasının üzerinden 24 saat geçmeden, kitap polemiğe neden oldu. Yazarın 30 yıl önce kendisi 14, Gabriel Matzneff ise 50 yaşındayken yaşadıkları ilişkiyi kitabına taşıması, Paris Savcılığını harekete geçirdi. Savcılığın Matzneff hakkında pedofili davası açması üzerine, yazar sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulurken, birçok ödül alan yazarın soruşturması Kültür Bakanlığını da harekete geçirdi. Devletten aldığı ve gelirsiz yazarlara özel verilen sosyal yardımının kesilebileceği, Fransız Kültür Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu. - PARİS

Paris, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 09:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sosyal medyada en çok etkileşim alan Süleyman Soylu oldu
Oyuncu Akın Akınözü, sevgilisiyle uçakta öpüşürken görüntülendi Fare zehri içerek intihar etti, eşini sorumlu tuttu Görme engelli taklidi yapan kadın dilencinin mal varlığı dudak uçuklattı

Son Dakika Haberleri
15:25 Apartmandan doğalgaz sayacı çaldılar - Son Dakika Haber
15:23 Beyazgül yapımı tamamlanan ticaret merkezini inceledi - Son Dakika Haber
15:21 Bursa'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika Haber
15:20 'Sarıkamış Kardelen Çiçekleri' fotoğraf sergisi ilgi gördü - Son Dakika Haber
15:19 Samsun'da 6,5 kilo kubar esrar ele geçirildi: 6 gözaltı - Son Dakika Haber
13:58 Kasım Süleymani'nin cenazesine hüngür hüngür ağlayan kadınların kederi damga vurdu - Son Dakika Haber
13:44 Kargo paketindeki adres, görevlileri şaşkına çevirdi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 15:33:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransız yazara 30 yıl sonra pedofili soruşturması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]