Son Dakika Haberleri: Fransız yazara Müslümanlara karşı nefreti körükleme cezası
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Fransız yazara Müslümanlara karşı nefreti körükleme cezası

46 dakika önce

Fransa'da son yıllarda Müslümanlar ve yabancılara yönelik açıklamalarıyla gündeme gelen yazar Eric Zemmour, bir televizyon programında Müslümanlara karşı nefreti körükleyen ifadeleri nedeniyle 3 bin avro para cezası çarptırıldı.

Fransız yazara Müslümanlara karşı nefreti körükleme cezası, System.String[]

Fransa'da son yıllarda Müslümanlar ve yabancılara yönelik açıklamalarıyla gündeme gelen yazar Eric Zemmour, bir televizyon programında Müslümanlara karşı nefreti körükleyen ifadeleri nedeniyle 3 bin avro para cezası çarptırıldı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre Yargıtayda görülen davada Zemmour'a 3 yıl önce bir televizyon programında Müslümanlara karşı nefreti körükleyen ifadeler kullandığı gerekçesiyle 3 bin avro para cezası verildi.

Yargıtay, programda Müslümanlara İslam ve Fransa arasında bir seçim yapması gerektiğini ve banliyölerdeki başörtülü Müslüman kadınların ülkede İslam hakimiyetini kurmak istediğini söyleyen Zemmour'un bu açıklamalarının ayrımcılık içerdiğine karar verdi.

Zemmour daha önce de benzer davalar sonrası mahkum olmuş, çalıştığı televizyon kanalından kovulmuştu.

Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:06 Kaynak: AA
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