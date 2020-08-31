Fransız yazarın Atatürk hakkındaki çizgi romanı Türkçe'ye çevrildi - Son Dakika

İZMİT'te yaşayan sahaf Şerafettin Ergül ile yayınevi sahibi İlhan Yılmaz, beraberlerindeki ekip ile birlikte Fransız müzisyen ve yazar Loulou Dedola'nın Atatürk ve Kemalizm üzerine yazdığı çizgi romanı Türkçe'ye çevirerek yayımladı.

Fransız müzisyen ve yazar Loulou Dedola'nın kaleme aldığı 'Le Père Turc - À la recherche de Mustafa Kemal' (Türk atası, Mustafa Kemal'in izinde) isimli çizgi roman, İzmit'te yaşayan sahaf Şerafettin Ergül ve yayınevi sahibi İlhan Yılmaz ile beraberlerindeki ekip tarafından Türkçe'ye çevrildi. Tercümesini Özlem İnce'nin, editörlüğünü Şerafettin Ergül'ün, yayın koordinatörlüğünü ise İlhan Yılmaz'ın üstlendiği çizgi romanda, İzmirli bir entelektüel olan Afife karakteri üzerinden Atatürk'ün hayatından kesitler sunuluyor.