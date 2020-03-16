Fransız yetkili uyardı: Herkes sokaklarda! Koronavirüs ülkede hızla yayılabilir

Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle alınan önlemler ve yetkililerin uyarısı sonrası halkın hafta sonunu dışarıda geçirmesi Covid 19'un ülkede yayılma endişesini artırdı.



Fransa Sağlık Bakanlığı üst düzey görevlisi Jerome Salomon, başta Parisliler olmak üzere güzel havayı fırsat bilen birçok vatandaşın uyarıları göz ardı edip birkaç gündür dışarıda gezdiğini belirterek, "Birçok insan evde kalmaları gerektiğini henüz anlamış değil. Bu durumda, salgın hastalıkla mücadelede başarılı olamayız. Hükümet lokanta ve kafelerin kapalı kalması gerektiğini açıkladı ancak sanırım bu önlemler yeterli değil." diye konuştu.