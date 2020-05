Fransız futbolcu Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'de bana haksızlık yapıldı

Yunan ekibi Olympiakos'ta forma giyen Mathieu Valbuena, eski takımı Fenerbahçe hakkında beIN Sports'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını söyleyen 35 yaşındaki oyuncu, "Fenerbahçe için sahada her şeyimi verdiğimi düşünüyorum. Oradan başım dik ayrıldım. Fenerbahçe taraftarının bana gösterdiği aşk ve sevgi bana gerçekten kalpten dokundu. Oynamadığımda bile hiçbir zaman herhangi kapris yapmadım. Sahaya girdiğimde taraftarlar için her şeyimi verdim" ifadelerini kullandı.

"BANA HAKSIZLIK YAPILDI"

Sarı lacivertli taraftarların desteğini her zaman hissettiğinin altını çizen Valbuena, "Fenerbahçe'de Oynamadığım dönemlerde kesinlikle bana haksızlık yapıldığını düşünüyorum" dedi.

Kulüp kariyeri boyunca önceliğini coşkulu taraftarları olan büyük kulüplere verdiğini söyleyen tecrübeli isim, Fenerbahçe'nin de bunlar arasında iyi bir örnek olduğunu belirtti ve "Herkes Fenerbahçe'de oynayamaz. Çok büyük bir baskı ve hedefler var. Sürekli sizden iyi performanslar bekleniyor. Sahaya büyük kişilikler koymak gerekiyor" dedi.

"ŞAMPİYON OLAMAMAKTAN DOLAYI HALA ÜZÜNTÜLÜYÜM"

Eski takımının maçlarını takip ettiğini dile getiren Valbuena, "Fenerbahçe'de şampiyon olamamaktan dolayı hala üzüntü duyuyorum. İstanbul'da kupa kazanmanın coşkusunu, taraftarlarımızı görmek isterdim ama maalesef olmadı. Sezona aslında iyi bir başlangıç yaptılar ama sonra zorlu bir dönemin içerisine girdiler. İç sahadaki Galatasaray derbisi, taraftarlar adına üzüntü vericiydi" diye konuştu.

Mathieu Valbuena, 2017-19 yılları arasında iki yıl sarı lacivertli formayı giymişti.