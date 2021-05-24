Fransızlar, bizim çocuklara yılın takımında yer vermedi!

24 Mayıs 2021 Pazartesi 16:18
Fransızlar, bizim çocuklara yılın takımında yer vermedi!

Lille, PSG'nin 4 yıllık hegemonyasını yıkarak Fransa Ligue 1'de Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın büyük katkısıyla şampiyonluğa ulaştı. Ancak Fransızların, milli futbolcularımızın hiçbirini yılın takımına koymaması hayrete düşürdü. Bizim çocukların yerine ileri uçta PSG'den Mbappe ve Neymar, sağ bek mevkinde ise Lens'ten Jonathan Clauss yer aldı.

Fransa Ligue 1'de milli futbolcularımızın formasını giydiği Lille, 10 sene sonra şampiyonluğa ulaştı. Bizim çocuklara sergiledikleri müthiş performansa rağmen yılın takımında yer verilmedi.

TÜRK TARAFTARLARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından hazırlanan sezonun 11'ine alınmadı. Bu karar Türk taraftarlar ve Lille taraftarları arasında tepki çekti.

LIGUE 1'İN SEÇTİĞİ YILIN 11'İ: Navas (PSG), Reinildo (Lille), Kimpembe (PSG), Marquinhos (PSG), Clauss (Lens), Tchouameni (Monaco), Andre (Lille), Paqueta (Lyon), Depay (Lyon), Mbappe (PSG), Neymar (PSG).

Fransızlar, bizim çocuklara yılın takımında yer vermedi! - Son Dakika Spor
Ligue 1, Fransa, Milli, Lille, Spor, Son Dakika
YORUMLAR (9)
  • Neymallar : Ne yani Burak Yılmaz olsaydı neymarı kim alacaktı baktılar olacak gibi değil parayı verip neymar ve mbappe yi yazdılar. Ama olsun güneş balcıkla sıvanmaz lille müthiş bir iş çıkardı bizimkiler. Maşallah.
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  • nuri : yahu dünyaca ünlü futbolcular var burakımı koyacak tesadüf gollerle şansla teknik yok bunda ne alakası var bence burak iyi bir futbolcu değildir.
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