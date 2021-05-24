Fransızlar, bizim çocuklara yılın takımında yer vermedi! - Son Dakika Spor

Neymallar : Ne yani Burak Yılmaz olsaydı neymarı kim alacaktı baktılar olacak gibi değil parayı verip neymar ve mbappe yi yazdılar. Ama olsun güneş balcıkla sıvanmaz lille müthiş bir iş çıkardı bizimkiler. Maşallah.