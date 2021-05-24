Fransızlar, bizim çocuklara yılın takımında yer vermedi! - Son Dakika Spor

Fransa Ligue 1'de milli futbolcularımızın formasını giydiği Lille, 10 sene sonra şampiyonluğa ulaştı. Bizim çocuklara sergiledikleri müthiş performansa rağmen yılın takımında yer verilmedi.
Şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından hazırlanan sezonun 11'ine alınmadı. Bu karar Türk taraftarlar ve Lille taraftarları arasında tepki çekti.
LIGUE 1'İN SEÇTİĞİ YILIN 11'İ: Navas (PSG), Reinildo (Lille), Kimpembe (PSG), Marquinhos (PSG), Clauss (Lens), Tchouameni (Monaco), Andre (Lille), Paqueta (Lyon), Depay (Lyon), Mbappe (PSG), Neymar (PSG).
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