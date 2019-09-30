Son Dakika Haberleri: Fransızlar Chirac'ı son yolculuğuna uğurluyor: Dünya liderleri Paris'te buluştu
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Fransızlar Chirac'ı son yolculuğuna uğurluyor: Dünya liderleri Paris'te buluştu

12 dakika önce

Dünyanın dört bir yanından gelen 80’e yakın lider Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac’ın cenaze töreni için başkent Paris’te buluştu.

Fransızlar Chirac'ı son yolculuğuna uğurluyor: Dünya liderleri Paris'te buluştu, System.String[]

Dünyanın dört bir yanından gelen 80'e yakın lider Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın cenaze töreni için başkent Paris'te buluştu.


ABD'nin eski Başkanı Bill Clinton, Almanya'nın eski Başbakanı Gerhard Schröder, İspanya'nın eski Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero dışında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 86 yaşında ölen Chirac'ı uğurlamak için Paris'e gelen liderler arasında yer alıyor.

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Cumhurbaşkanı, Jack Chirac, Fransa, Paris, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:46 
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