Son Dakika Haberleri: Fransızlar Chirac'ı Uğurlamak için Sıraya Girdi
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Fransızlar Chirac'ı Uğurlamak için Sıraya Girdi

25 dakika önce

Eski Fransa Cumhurbaşkanları'ndan Jacques Chirac'ın cenazesi Pazartesi yapılacak cenaze töreni öncesinde Paris'teki Invalides anıtına getirildi.

Eski Fransa Cumhurbaşkanları'ndan Jacques Chirac'ın cenazesi Pazartesi yapılacak cenaze töreni öncesinde Paris'teki Invalides anıtına getirildi. Chirac'ı son yolculuğuna uğurlamak isteyen çok sayıda kişi sıraya girdi

Fransızlar Chirac'ı Uğurlamak için Sıraya Girdi

Jack Chirac, Fransa, Paris, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:02 
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