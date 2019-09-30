Fransızlar Chirac'ı Uğurlamak için Sıraya Girdi
25 dakika önce
Eski Fransa Cumhurbaşkanları'ndan Jacques Chirac'ın cenazesi Pazartesi yapılacak cenaze töreni öncesinde Paris'teki Invalides anıtına getirildi.
Eski Fransa Cumhurbaşkanları'ndan Jacques Chirac'ın cenazesi Pazartesi yapılacak cenaze töreni öncesinde Paris'teki Invalides anıtına getirildi. Chirac'ı son yolculuğuna uğurlamak isteyen çok sayıda kişi sıraya girdi
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:02
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