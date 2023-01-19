Fransızlar emeklilik reformuna karşı sokağa çıkacak - Son Dakika
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Fransızlar emeklilik reformuna karşı sokağa çıkacak

19.01.2023 11:42
Fransızlar emeklilik reformuna karşı sokağa çıkacak

Fransa'da emeklilik yaşını 64'e çıkartacak reforma karşı toplu ulaşım, eğitim, enerji gibi çok sayıda sektör greve giderken ülke genelinde gösteriler düzenlenecek.

Fransa'da emeklilik yaşını 64'e çıkartacak reforma karşı toplu ulaşım, eğitim, enerji gibi çok sayıda sektör greve giderken ülke genelinde gösteriler düzenlenecek.

Hükümetin emeklilik reformuna karşı birçok sektör çalışanları grev kararı alırken 221 noktada gösteri düzenlenmesi bekleniyor.

Başkent Paris'te göstericiler yerel saat ile 14.00'te Cumhuriyet Meydanı'nda toplanacak.

Fransa genelinde 10 bin polis ve jandarma gösteriler ve grev kapsamında görevlendirildi.

Eğitim sendikası Snuipp-FSU greve ilköğretim öğretmenlerinin yüzde 70'inin katılım sağlamasını beklediğini açıklamıştı.

Macron Fransa'da olmayacak

Europe 1 radyosunun Fransa iç istihbaratının notuna dayandırdığı bilgiye göre Paris'te 50 bin ila 80 bini başkentte olmak üzere ülke genelinde 550 bin ila 750 bin kişinin sokağa inmesi öngörülüyor. Ayrıca, Paris'teki gösteriye 200 ila 400 "radikal" kişinin katılması bekleniyor.

Emeklilik reformuna karşı grevin ana gündem olduğu ülkede Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 11 bakanla İspanya'da olacak.

Toplu taşımada "kara gün" yaşanması bekleniyor

Başkent Paris ve çevresinde toplu taşımadan sorumlu kurum RATP ve ulusal demir yolu şirketi SNCF çalışanlarının greve gitmesiyle ülke genelinde toplu taşımada gün içinde ciddi aksamalar bekleniyor.

Emeklilik reformu

Başbakan Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun içeriğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını bildiren Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl boyunca prim ödeme şartı olacağını kaydetmişti.

Açıklamanın ardından sendikalar, emeklilik reformuna karşı grev ve protesto duyurusu yapmıştı.

Kaynak: AA
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