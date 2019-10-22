Fransızlar evcil hayvanların hukuki statüsünü değiştirmek istiyor: "Hayvan şahıs"
1 saat önce
Fransa'da evcil hayvanların hukuki statüsünün "hayvan şahıs" ( Personne animale) olarak değiştirilmesi için kampanya başlatıldı. 30 Millions d’Amis adlı vakfın öncülük ettiği kampanya basında geniş yer bulurken, Adalet Bakanlığına yazılan dilekçe birkaç gün içinde 100 binden fazla imza topladı
Fransa'da evcil hayvanların hukuki statüsünün "hayvan şahıs" (Personne animale) olarak değiştirilmesi için kampanya başlatıldı. 30 Millions d'Amis (Otuz milyon arkadaş) adlı vakfın öncülük ettiği kampanya basında geniş yer bulurken, Adalet Bakanlığına yazılan dilekçe birkaç gün içinde 100 binden fazla imza topladı.
Kamuoyu yoklamalarına göre her 10 Fransızdan 7'si evcil hayvanların yasalarla daha iyi korunması için hukuki statüsünün değiştirilmesini destekliyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:28
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