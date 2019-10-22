Son Dakika Haberleri: Fransızlar evcil hayvanların hukuki statüsünü değiştirmek istiyor: "Hayvan şahıs"
Son Dakika Dünya Fransızlar evcil hayvanların hukuki statüsünü değiştirmek istiyor: 'Hayvan şahıs'

Fransızlar evcil hayvanların hukuki statüsünü değiştirmek istiyor: "Hayvan şahıs"

1 saat önce

Fransa'da evcil hayvanların hukuki statüsünün "hayvan şahıs" ( Personne animale) olarak değiştirilmesi için kampanya başlatıldı. 30 Millions d’Amis adlı vakfın öncülük ettiği kampanya basında geniş yer bulurken, Adalet Bakanlığına yazılan dilekçe birkaç gün içinde 100 binden fazla imza topladı

Fransızlar evcil hayvanların hukuki statüsünü değiştirmek istiyor:

Fransa'da evcil hayvanların hukuki statüsünün "hayvan şahıs" (Personne animale) olarak değiştirilmesi için kampanya başlatıldı. 30 Millions d'Amis (Otuz milyon arkadaş) adlı vakfın öncülük ettiği kampanya basında geniş yer bulurken, Adalet Bakanlığına yazılan dilekçe birkaç gün içinde 100 binden fazla imza topladı.


Kamuoyu yoklamalarına göre her 10 Fransızdan 7'si evcil hayvanların yasalarla daha iyi korunması için hukuki statüsünün değiştirilmesini destekliyor.

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Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:28 
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