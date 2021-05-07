Fransızlar izdiham çıkardı! Burak Yılmaz'a sevgi gösterisi - Son Dakika

Fransızlar izdiham çıkardı! Burak Yılmaz'a sevgi gösterisi

07.05.2021 13:36

Bu akşam Lens deplasmanıyla şampiyonluk yolunda kritik bir viraja girecek olan Lille'i motive etmek isteyen Fransız taraftarları, takımlarını desteklemek için tesise gitti. Bu sezon ligde sergilediği performansla Lille taraftarlarının gözdesi olan 35 yaşındaki Burak Yılmaz'ın tesise gelmesiyle birlikte ise adeta kıyamet koptu. Fransız taraftarlar, tecrübeli golcüyü kahramanlar gibi karşıladı.

Lille taraftarları Burak Yılmaz'ı gözbebeği yaptı. Son haftalarda takımı sırtlayan tecrübeli golcü, Fransızların adeta sevgilisi oldu. Şampiyonluk yolundaki takımını Lens deplasmanında moral vermek için tesise destek vermeye giden taraftar, Burak'ı görünce çığlıklar attı.

O DA KARŞILIK VERDİ

Kısa sürede taraftarla arasında özel bağ oluşturan Burak, kendisine yapılan coşkulu tezahüratlara korna çalarak destek verdi.

30 MAÇTA 15 GOL

Bu sezon Fransız ekibinde toplam 30 resmi karşılaşmaya çıkan Burak Yılmaz, 15 kez fileleri sarstı. Burak, 5 kez de gol pası verdi. Başarılı forvetin mukavelesi önümüzdeki sezonun sonunda bitiyor.

Fransızlar izdiham çıkardı! Burak Yılmaz'a sevgi gösterisi

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Son Dakika Spor Fransızlar izdiham çıkardı! Burak Yılmaz'a sevgi gösterisi - Son Dakika Spor


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