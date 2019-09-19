Son Dakika Haberleri: Fransızlar Macron'un portresini indiren aktivistlerin eylemini demokratik buluyor mu?
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Fransızlar Macron'un portresini indiren aktivistlerin eylemini demokratik buluyor mu?

52 dakika önce

Fransız yargısı, Lyon Belediye binasında bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un portresini indiren iki çevreci aktivistin eyleminin meşru olduğuna hükmetti.

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Fransız yargısı, Lyon Belediye binasında bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un portresini indiren iki çevreci aktivistin eyleminin meşru olduğuna hükmetti. Peki Fransızlar Macron'un portresini indiren aktivistlerin hareketini demokratik buluyor mu?

Fransızlar Macron'un portresini indiren aktivistlerin eylemini demokratik buluyor mu?

Emmanuel Macron, Fransa, Lyon, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:03 
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